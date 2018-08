Cel en ISD-maatregel geëist tegen twee Brabanders

Autobedrijf Zwartepoorte

Het duo kwam midden december 2017 in beeld na een melding dat er mogelijk twee mannen bezig waren in te breken bij autobedrijf Zwartepoorte in Goes. De politie arriveerde en zag een auto met draaiende motor. Ook zagen ze twee mannen over de parkeerplaats van de Zeelandhallen wegrennen. R. kon worden aangehouden en de wegrennende B. werd tot stoppen gebracht door politiehond Barry.

Tijdens de behandeling van de zaak zei B. van niets te weten. Ze waren met twee auto's naar Goes gereden en hij had in zijn auto wat zitten slapen. Hij was niet weggerend, maar had zijn maat lopen zoeken. Van een inbraak wist hij niets. R. gaf wat meer openheid van zaken. De auto waarin hij reed was kort daarvoor in Oudenbosch gestolen, de kentekenplaten waren eveneens gestolen en de sleutels van diverse autobedrijven waren gestolen uit een distributiebedrijf in Standaardbuiten. Maar die had hij een dag voor zijn bezoek aan Goes van 'iemand' gekregen'', zo verklaarde hij.