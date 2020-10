Cees van den Bos, burgemeester van ‘Bru XL’: ‘Op Urk gebeuren dingen’

uit eten In de tuin van El Mosquito waan je je op een Zuid Spaanse hacienda

9 oktober Voor onvervalst Spaans eten hoef je niet naar Spanje. Dat vind je ook in Zeeland. Zoals bij het nieuwe restaurant El Mosquito in de Sint Janstraat in Middelburg. Niet alleen de gerechten hier komen van het Iberisch schiereiland, ook de voertaal in de keuken is Spaans.