CDA Zeeland na kwestie-Omtzigt: ‘Partij moet schoon schip maken’

Fietsen langs grenspalen in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Het zijn fantas­tisch mooie dingen’

12 juni BOEKHOUTE - Eigenlijk zou de tocht vorig jaar al worden verreden, maar toen kon de Grenspalenklassieker om voor de hand liggende redenen niet doorgaan. Zaterdag was het alsnog zover, zij het in wat afgeslankte vorm. In totaal 250 toerfietsers - meer werden er niet toegelaten - reden 90 of 155 kilometer in de Zeeuws-Vlaamse grensstreek, langs vele grenspalen en over een flink aantal kasseistroken.