CDA Zeeland koploper in de ene peiling, middenmoter in de andere. Hoe kan dat?

Einde aan visveiling in Colijns­plaat. Garnalen en Ooster­schel­de­kreeft verhandeld in Stellendam

United Fish Auctions (UFA) is gestopt met het veilen van Oosterscheldekreeft in Colijnsplaat. Ook worden er geen garnalen meer gesorteerd of geveild. De activiteiten zijn allemaal verplaatst naar Stellendam.