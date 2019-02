CDA Zeeland keert zich tegen ‘immens’ zonnepark langs de A58

VIDEO Koningin Máxima is in Vlissingen voor het maken van afspraken over ‘Meer muziek in de klas’

11:24 VLISSINGEN - Koningin Máxima is aangekomen bij de Lasloods in Vlissingen. Ze werd ontvangen door gedeputeerde Ben de Reu, locoburgemeester Albert Vader en Aimée Mars van Méér Muziek in de Klas. Ook mediamagnaat Joop van den Ende en PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher zijn aanwezig. Asscher brengt vandaag een werkbezoek aan Zeeland.