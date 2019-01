CDA vraagt minister opheldering over sluiten nachtapotheken in Goes en Terneuzen

DEN HAAG - Bij het sluiten van nachtapotheken in Zeeland moet in eerste plaats worden gekeken naar de bereikbaarheid voor patiënten en niet naar zaken als personeel en gebouwen.

Dat vindt het CDA in de Tweede Kamer. Kamerlid Joba van den Berg uit Goes heeft opheldering gevraagd aan minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) over de sluiting van de nachtapotheken in Goes en Terneuzen. Die gaan per 1 februari dicht. De dienstapotheek in Vlissingen wordt de enige nachtapotheek voor heel Zeeland.

Het CDA vindt het ‘onwenselijk’ dat de nachtapotheek in Terneuzen al per 1 februari sluit. Voor de zomer moet er een robotapotheek in Oostburg komen, zodat inwoners van west-Zeeuws-Vlaanderen toch dichtbij medicijnen kunnen halen. Het CDA vraagt zich af of zo'n robotapotheek een echte nachtapotheek kan vervangen, ook als het gaat om het geven van advies over het gebruik van medicijnen.