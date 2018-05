CDA-Statenlid wil ingrijpen provincie in Walcherse woningbouwruzie

Gedogen welkomst­bord juridisch niet houdbaar

13:01 MIDDELBURG - Het is niet uit te leggen, vindt Statenlid Anton Geluk (CDA), dat landschapscamping Kruytenburg in Poortvliet na achttien jaar een prachtig welkomstbord moet weghalen, omdat het te groot is. ,,Kijken we nu naar de kwaliteit van dergelijke uitingen of blijven alleen de vierkante meters gelden?"