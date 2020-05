CDA-Statenlid Jaap Scheele uit Zaamslag geeft zijn zetel op

Zorgverze­ke­raar VGZ: revalida­tie-behandelin­gen Zeeuwse patiënten terecht afgewezen

22:25 GOES - Zorgverzekeraar VGZ vindt dat ze een aantal revalidatie-behandelingen voor Zeeuwse patiënten terecht heeft afgewezen. VGZ heeft maandag het hof in Arnhem in hoger beroep gevraagd een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter te vernietigen. Dat kort geding was aangespannen door de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland in Goes.