CDA-kamerleden trekken weer aan de bel bij minister over problemen Arduin

Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Evert Jan Slootweg (CDA) stellen weer vragen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij de instelling voor gehandicaptenzorg. De Inspectie Gezonheidszorg en Jeugd (IGJ) droeg Arduin eind vorige week op om zeven cliënten van het behandelcentrum in Aagtekerke op een andere plek onder te brengen, omdat de zorg onder de maat is.

Van den Berg en Slootweg vragen de minister of adequate zorg voor cliënten die in het behandelcentrum achterblijven wel gegarandeerd is. Ze willen ook weten wat de gevolgen zijn voor de cliënten die overgeplaatst worden: mogen zij terugkeer naar Arduin weigeren, als de inspectie de zorg het behandelcentrum weer goed genoeg vindt?

De kamerleden willen van de minister weten welke stappen hij nu van de Raad van Toezicht van Arduin verwacht. De toezichthouders hebben hun eigen beloning vorig jaar fors verhoogd, blijkt uit de jaarrekening van Arduin. Ze gingen er in één keer 66 procent op vooruit. Van den Berg en Slootweg willen precies weten wat de beloning van de Raad van Toezicht in de afgelopen jaren was.

,,De verhoging past misschien binnen de afspraken, maar ik vraag me af of dat handig is als de problemen bij Arduin nog niet opgelost zijn", licht Van den Berg toe. ,,De timing is ongelukkig."