CDA in de Kamer is ‘verontwaardigd’ over kwestie marinierskazerne

DEN HAAG - Het CDA in de Tweede Kamer is ‘met Zeeland verontwaardigd over de gang van zaken rondom de marinierskazerne in Vlissingen’. De fractie van de christen-democraten zegt te begrijpen dat het vertrouwen in Zeeland in de rijksoverheid ver te zoeken is.