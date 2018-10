CDA in de Kamer eist opheldering van minister over wateroverlast Sluiskil

Dat vindt het CDA in de Tweede Kamer. De Kamerleden Joba van den Berg uit Goes en Maurits von Martels eisen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Milieu) over de staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil.

In maart 2017 trokken inwoners aan de bel over de hoge grondwaterstand, en schade aan hun huizen en vochtproblemen binnen. Er volgden uitvoerige onderzoeken. Het blijkt dat kwelwater uit het naastgelegen Kanaal Gent-Terneuzen in de bodem onder het dorp door sijpelt. De grondwaterstand is er daardoor al vele jaren erg hoog.

De gevolgen per woning verschillen enorm. Vooral in oudere woningen doen zich ernstige vochtproblemen voor, maar ook niet in alle. Onlangs bleek dat bouwkundige ingrepen nodig zijn, maar dat bewoners daarvoor zelf moeten opdraaien. De bewoners zijn boos.

Het CDA vraagt de minister of ze wil overleggen met alle betrokkenen om spoedig maatregelen te nemen die definitief een einde maken aan de wateroverlast. Ook willen de christen-democraten weten of er een oplossing is die de vochtoverlast in de woningen volledig kan verhelpen.