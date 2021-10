CDA: Half uur rijden voor toegangstest moet echt het maximum zijn

Zij heeft direct Kamervragen gesteld, nadat duidelijk werd dat sinds maandag in diverse regio’s geen locaties voor toegangstesten meer zijn. In Zeeland gaat het om Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen. Testen is alleen mogelijk in Kapelle, Goes, Middelburg en Ritthem. Wie in bijvoorbeeld Sluis of Hulst woont, is bijna een uur onderweg.