CDA en VVD: pas wet aan voor langer openhouden van kerncentrale in Borssele

De Tweede Kamer stemt komende dinsdag over een motie die Agnes Mulder (CDA) en Mark Harbers (VVD) hebben ingediend. Zij wijzen erop dat kernenergie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelen. Bovendien heeft minister Eric Wiebes vergunninghouder EPZ gevraagd of de levensduur van de centrale in Borssele op een veilige manier kan worden verlengd. Dan is het ook logisch dat de wet daarop wordt aangepast, vinden Mulder en Harbers.

Wiebes liet deze week in overleg met de Kamer weten dat hij dat de verkeerde volgorde vindt. Eerst moet duidelijk zijn of het langer openhouden technisch en bedrijfseconomisch haalbaar is. Vervolgens dient zeker te zijn dat er voldoende ‘regionaal draagvlak’ is. Pas als dat helder is, kan worden gekeken naar het aanpassen van de wet, aldus de minister.