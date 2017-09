CDA bang dat groen onderwijs verdwijnt

Aanleiding is het nieuws dat de Edudelta Onderwijsgroep wordt opgesplitst. De vestigingen in Middelharnis, Barendrecht en Bleiswijk gaan naar de Lentiz Onderwijsgroep en het vmbo in Goes naar de Pontes Scholengroep. Het is nog onduidelijk wat er met de groene school gebeurt (de mbo-afdeling in Goes).

Die hoort in Zeeland, vindt het CDA, vanwege de grote agrarische sector. Het groene onderwijs in Zeeland kan worden versterkt door samenwerking met de HAS Hogeschool in Den Bosch, de HZ en proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. Uit contacten met de agrarische belangenorganisatie ZLTO maakt het CDA op dat daarover nog maar weinig overleg is gevoerd.