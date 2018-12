CDA aast op acht zetels in Staten; partijleider Buma breekt in Middelburg lans voor industrie

Twee jaar cel geëist voor klap met hamer

23:27 MIDDELBURG - Tegen de 38-jarige C. H., zonder vaste woon- of verblijfplaats, is maandag in Middelburg een gevangenisstraf van twee jaar geëist. ook zou ze nog een celstraf van zes weken moeten uitzitten van een eerder vonnis. De vrouw wordt ervan verdacht op 8 april van dit jaar een oudere man bij wie zij tijdelijk inwoonde met een klauwhamer tegen zijn hoofd te hebben geslagen. De man liep daardoor een gebroken neus en een bloedend oor op. Kort daarvoor zou zij hem met een mes in de rug hebben gestoken. Volgens de vrouw viel het allemaal wel mee. De klauwhamer kwam eigenlijk tegen zijn hand aan en door de klap eindigde die hard op zijn neus. Het mesje was een tomatenmesje geweest en was niet meer dan een prikje geweest. ,,Een poging doodslag en een eenvoudige mishandeling, concludeerde de officier van justitie.’' De achtergrond van de delicten lag in de relationele sfeer. De man dacht een relatie met haar te hebben en eigenlijk was H. daar helemaal niet van gediend. Toen hij op de bewuste dagen in een geïrriteerde sfeer avances maakte regeerde zij met de hamer en het mesje.