CCXL Theater in Vlissingen gaat woensdag open als kapsalon

CCXL doet mee aan de landelijke actie Kapsalon Theater. Deze is opgezet door acteur Diederik Ebbinge en cabaretière Sanne Wallis de Vries. Zij protesteren hiermee op ludieke wijze tegen die ongelijkheid die is ontstaan door de jongste versoepelingen in het coronabeleid. Veel sectoren mogen weer open, maar theaters, bioscopen en horeca moeten de deuren nog steeds gesloten houden.

Daarom worden diverse theaters in het land woensdag omgebouwd tot kapsalon. Wie een ‘afspraak’ wil maken, moet een ticket kopen. De ‘klanten’ krijgen optredens voorgeschoteld en worden voorzien van een kopje koffie of thee, terwijl ze worden geknipt, gemasseerd of gemanicuurd of op hun beurt wachten. Op deze manier kunnen artiesten toch hun vak uitoefenen.

Vier blokken van een uur

Het kapsalontheater is woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Er wordt gewerkt in vier blokken van telkens een uur. Welke artiesten en kappers meedoen, wordt later bekend. Kaarten zijn verkrijgbaar via ccxl.nl.

Bij het bezoek gelden de coronarichtlijnen. Dat betekent dat een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs nodig zijn en dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Bij binneninkomst moeten bezoekers een mondmasker’ dragen.