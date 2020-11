CBS: ook in Zeeland meer mensen overleden aan corona

Het CBS komt op een hoger aantal uit dan het RIVM. Dat instituut meldt alleen overlijdens waarbij is vastgesteld dat het om corona gaat. Het RIVM heeft tot aan het begin van de tweede golf 73 Zeeuwse coronadoden geregistreerd. Het CBS telt ook overlijdens mee waarover de arts heeft verklaard dat corona vermoedelijk de doodsoorzaak is, zonder dat dit door een test is vastgesteld.

Meeste doden in Midden-Brabant en Zuid-Limburg

In heel Nederland zijn tijdens de eerste golf volgens het CBS 10.100 mensen (vermoedelijk) gestorven door corona, het RIVM komt uit op 6.115 vastgestelde coronadoden. Na Groningen, Friesland en Drenthe is Zeeland de GGD-regio met naar verhouding het laagste aantal overlijdens door corona. Volgens het CBS zijn in Zeeland 25 mensen per 100.000 inwoners aan Covid-19 gestorven. Het landelijk gemiddelde is meer dan het dubbele, 58 overlijdens per 100.000 inwoners. De meeste coronadoden waren te betreuren in Midden-Brabant en Zuid-Limburg met rond de 133 per 100.000 inwoners.