CBK presenteert jonge Zeeuwse kunstenaars

Zeeuwse verzets­held Jaap Rus (95) overleden

20:51 GOES - Verzetsheld Jaap Rus (29 november 1923, Goes) is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Vrijdag wordt hij in Vlissingen begraven. Daarvoor is er gelegenheid om te condoleren en persoonlijk afscheid te nemen.