Cartoonist Cor de Jonge houdt Zeeland al 30 jaar een spiegel voor

Peter zoekt noodgedwon­gen ander werk op de Zeeuwse Carrière­beurs

29 maart GOES - Peter Nije (57) uit Oudelande is één van de honderden bezoekers die vrijdag op de Zeeuwse Carrièrebeurs in Goes speuren naar een andere baan. Nije, samen met zijn dochter Margo op pad, was twintig jaar lang zweminstructeur. In Den Inkel in Kruiningen en Vrijburg en Westduin in Vlissingen. Vorig jaar kreeg hij plotseling zware allergieklachten. Boosdoener blijkt een conserveringsstof in het water van zwembaden. Per 1 maart is hij noodgedwongen gestopt als zweminstructeur. ,,Ik weet ook niet waarom deze klachten nu opduiken. Ze zijn echter zo hevig dat ik genoodzaakt ben ander werk te zoeken. Ik ben op de carrièrebeurs om te oriënteren. Ik sta overal open voor, als het maar een baan is waarmee ik met mensen kan werken. Bode bij de gemeente of een begeleider in de gehandicaptenzorg.”