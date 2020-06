Carolijn Visser schrijft boekenweekgeschenk

Het is een verhaal over een grote liefde dat zich afspeelt in Indonesië, Middelburg en Amsterdam. Het boek is in de Week van het Zeeuwse Boek (eerste week november) gratis bij aankoop van 15 euro aan boeken in de Zeeuwse boekhandel. Carolijn Visser is bekend van haar boeken ‘Argentijnse avonden', ‘Zeeuws Geluk’ en‘Selma’. Dat laatste boek is bekroond met de Libris geschiedenisprijs en ze won er de Zeeuwse boekenprijs mee.