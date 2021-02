Caroliene verzorgt gestorven mensen: ‘Je voelt dat de overledene nog iemand is’

Samen leutige dingen doen

20 februari Vorig weekend was ik even in Sas van Gent bij BetekoppenFM, een tijdelijk radiostation om het gemis aan carnaval te compenseren. Ook in de andere Zeeuwse carnavalssteden en dorpen werd van alles georganiseerd om toch een beetje ‘leut’ te kunnen vieren. In ’s-Heerenhoek liepen ze met carnavalsmuziek in bubbels, in Kwadendamme versierden ze huizen en in Hulst was er een muzikaal evenement ‘onlain’.