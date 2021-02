Carlo webcamt met dokter Mady in het ziekenhuis. ‘Het is net of ik bij haar in de spreekkamer zit’

Beklemmen­de stilte tijdens herdenking zonder publiek: ‘Echt herdenken doe je het beste samen’

15:25 OUWERKERK - Het Water, de Storm en de Stilte. Het waait of regent vrijwel altijd bij de herdenking van de dijkdoorbraken in 1953. Maar nog nooit was het zó stil voor het nationaal monument in Ouwerkerk, dat deze tekst draagt. Door de coronamaatregelen mocht er maandag geen publiek aanwezig zijn bij de plechtigheid, die daarom live werd uitgezonden door Omroep Zeeland. ,,Maar écht herdenken doe je toch het best in gezamenlijkheid", zegt Jaap Schoof (76).