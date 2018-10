Carl Schoor volgt Rutger Schonis op als Statenlid D66

Schoor wordt niet in dezelfde vergadering beëdigd, want dan is hij op vakantie. Dat betekent dat hij het Statenlidmaatschap op zich neemt tijdens de behandeling van de Najaarsbegroting, op vrijdag 9 november.

Schoor is al geruime tijd fractievolger. Als burgercommissielid heeft hij enkele keren meevergaderd in de Statencommissie Ruimte.

In D66 is het niet gebruikelijk dat mensen zowel Statenlid als Kamerlid zijn, aldus Schonis. ,,Als ik mijn eerste week in de Kamer zie, kan ik me ook wel voorstellen dat ik nauwelijks nog tijd over zou houden om commissies of Statenvergaderingen voor te bereiden."