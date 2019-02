Cargill in Sas van Gent breidt fabriek uit om meer grondstoffen te maken voor kant- en klaarmaaltijden

column Ernst Jan Rozendaal PEER

8:00 Hij zit al dagen in de cd-speler van mijn auto. Laughing about it is far more exciting van de Middelburgse band PEER is zo'n plaat waardoor je onbewust het gaspedaal wat dieper intrapt, zo aanstekelijk zijn de korte, energieke rocknummers. Oppassen dus, anders is oom agent de laatste die lacht.