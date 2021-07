Caravan van vakantiegangers brandt volledig uit onderweg naar Zeeland

column oscar garschagen Peter was de hoofdprijs

23 juli Eens hoopt de grote liefde van Peter R. de Vries te horen waarom haar minnaar niet werd beveiligd. In een hartverscheurende liefdesverklaring in De Volkskrant noemt zij het ‘onbegrijpelijk’ dat zijn dagelijkse gang naar RTL Boulevard niet werd bewaakt. Ze -haar naam is geheim- zegt: ,,Want je weet als ze Peter neerschieten is de impact groter. Dan zegt iemand pas echt: weet met wie je te maken hebt. Dan zaai je de meeste angst. Peter was de hoofdprijs.’’ Het loon van die angst zaaien laat zich raden. Na de advocatuur is ook de journalistiek zwaar geïntimideerd.