Campinggasten protesteren: 'Wij willen niet wijken voor het grootkapitaal'

Met spandoeken maakten vaste gasten van campings De Veerhoeve in Wolphaartsdijk, de Witte Raaf in Arnemuiden en Duinrand in Burgh-Haamstede duidelijk dat hun vertrouwde stacaravans niet mogen worden opgeofferd voor nieuwe vakantiehuisjes. ,,We moeten wijken voor het grootkapitaal. En het wordt gewoon door onze strot geduwd'', zegt Piet Nieuwenhuizen, vaste campinggast op De Witte Raaf.