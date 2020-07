Camperverkoop in de lift: ouderen ruilen boot in en kiezen voor gemak

,,Het is zeker drukker dan andere jaren. Mensen willen toch weg”, zegt Fons de Maat van Camperlife Zeeland in 's-Heer Arendskerke. ,,En met een camper heb je je eigen huisje. Je hoeft geen contact te hebben met anderen, als je dat niet wilt. In het begin van de coronacrisis was het hier heel stil. Iedereen wachtte af: ‘Wat gaat het doen?’ Maar nu is het booming. We zien allerlei soorten mensen, maar vooral ouderen. Die doelgroep zien we al een paar jaar toenemen. Nederland vergrijst. Daar komt het door. Veel ouderen kiezen voor gemak en willen van hun caravan af.”