Camper of caravan stallen? Dan moet je lang zoeken of nog langer wachten

Jaap werkt 50 jaar bij Albert Heijn: ‘Druk of niet, ik had altijd tijd voor een praatje’

15 februari YERSEKE - Geen dag in zijn leven werkte Jaap Moelker uit Yerseke voor een andere baas dan Albert Heijn. Vandaag is hij op de kop af vijftig jaar in dienst en kan hij met pensioen. Vanwege de coronabeperkingen en zijn broze gezondheid zit een feestje er helaas niet in. ,,Ik vond het mooi dat ik die vijftig jaar vol kon maken, maar ik had het mij natuurlijk veel anders voorgesteld.”