Campagne KoopOnzeOogst moet zorgen dat boeren alsnog van hun teelt afkomen

Kinderpost zorgt voor blijdschap en ontroering in de zorg

16:01 KAPELLE - ,,Ooh, kijk eens hoe mooi", roept mevrouw Maasmans als zij een kaartje in haar handen krijgt gedrukt van verzorger Michel van der Ouderaa. De bewoonster van Cederhof in Kapelle is heel erg blij met de post die ze bijna dagelijks krijgt van onbekende kinderen. ,,Dat is toch hartstikke leuk."