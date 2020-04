Campagne: ga naar je arts als je klachten hebt

In een filmpje zegt internist Henk van Halteren van het Adrz in Goes dat mensen ten onrechte denken dat er een ‘noodsituatie heerst’ in de ziekenhuizen. ,,Ik heb het idee dat mensen bezoek aan het ziekenhuis of aan de huisarts uitstellen omdat ze het idee hebben dat het maar eng is hier, of dat er geen tijd is. Heb je een lichamelijk klacht of ben je ongerust: een ziekenhuisbezoek is zonder meer veilig.” Ook de Vlissingse huisarts Mattijs Bordui vraagt mensen niet onnodig zorg te mijden. ,,Soms kan lang wachten er voor zorgen dat klachten erger worden. Schroom niet om ons te bellen.” Ook twee patiënten vertellen over hun ervaringen.