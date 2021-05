Campagne Digitaal Doen Zeeland wordt al pijlsnel de grote Robert Doornbos-show

Nieuwe aanslui­ting A58 beste oplossing voor Arnemuiden

18 mei ARNEMUIDEN - Een nieuwe aansluiting op de A58 is de beste oplossing om Arnemuiden te verlossen van het recreatieverkeer richting het Veerse Meer. Een rondweg links- of rechtsom het dorp gaat niet werken, is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de gemeenten Middelburg, Goes, Borsele, de provincie en het waterschap.