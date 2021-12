Cameratoezicht, samenscholingsverbod, zware straffen: Zeeland wil rustige jaarwisseling

Net als voorgaande jaren hebben de Zeeuwse burgemeesters tientallen inwoners, meest jongeren, die zich in het verleden met oud en nieuw hebben misdragen een waarschuwingsbrief gestuurd. Dat gaat niet via de post, zegt de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. ,,De politie is die aan huis gaan brengen.” Glimlachend: ,,We nemen niet het risico dat mensen pas na nieuwjaar hun post open maken. Aan jongeren worden ze overhandigd met de ouders erbij, zodat die brieven niet kunnen worden verstopt. We laten raddraaiers weten dat we ze in beeld hebben. We wijzen mensen in een vroegtijdig stadium op de gevaren en de consequenties."