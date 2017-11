VLISSINGEN - Brandgangen worden binnenkort afgesloten en er komen camera’s in de Bloemenbuurt in Vlissingen om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling daar rustiger verloopt.

Burgemeester Bas van den Tillaar verzekert dat de gemeente samen met tal van andere organisaties er alles aan doet om een herhaling van de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Er werden toen auto’s in brand gestoken, straatmeubilair vernield en hulpverleners belaagd.

De Nederlandse Politiebond (NPD) vreest weer voor oudejaarsgeweld omdat lang niet alle gemeenten goed inspelen op mogelijke ongeregeldheden. De Vlissingse burgemeester zegt echter dat sinds de jaarwisseling er in Vlissingen alles aan wordt gedaan om een herhaling te voorkomen. Van tal van voorbereidingen en maatregelen zullen bewoners weinig tot niets merken, vervolgt hij. ,,Maar als het nodig is kunnen we optreden.”

Zo wordt er in overleg met politie en justitie bepaald of inwoners een gebiedsverbod krijgen zodat ze zich niet in het Middelgebied mogen vertonen. Ook wordt beslist of inwoners een meldplicht krijgen zodat ze zich op afgesproken tijdstippen bij de politie moeten melden. De burgemeester: ,,We hebben een heel pakket aan maatregelen die we in kunnen zetten. Het draaiboek ligt klaar.”

Dat geldt ook voor de fysieke maatregelen zoals het afsluiten van brandgangen en plaatsen van camera’s. Tijdens de jaarwisseling konden verdachten aan een aanhouding ontkomen door die brandgangen in te rennen. De burgemeester: ,,Binnenkort worden ze daadwerkelijk afgesloten en plaatsen we camera’s.”