Caissons bij Ouwerkerk 65 jaar 'in dienst'

Die grote stap is in november 65 jaar geleden. Reden voor het bestuur van het Watersnoodmuseum om daar op dinsdag 6 november uitgebreid bij stil te staan. In de vier Phoenix-caissons, die sinds 2001 het onderkomen zijn van het Watersnoodmuseum, is tussen 09.30 en 15.00 uur een programma met getuigenissen van mensen die bij de sluiting (betrokken) waren, een 3D-animatie over de werking van de Phoenix-caissons en een presentatie over dijkgaten en binnendijken.