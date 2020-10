Café, kapper, popzaal en sportschool: Zeeuwen kijken met angst en beven naar persconferentie van Rutte

Compleet drugslab gevonden in Terneuzen

18:21 TERNEUZEN - Bij een grote politieactie op verschillende plekken in het land zijn vanochtend zeven verdachten aangehouden en zeventien zoekingen gedaan. In Terneuzen is daarbij een compleet, maar niet werkend, drugslab gevonden in een container. Ook werd er 320 liter MDMA-olie, een hoeveelheid MDMA-kristallen en een aantal vaten vol met chemische stoffen aangetroffen.