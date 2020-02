Cabaretier Najib Amhali veilt eerste kreeft voor schoolproject in Cambodja

Stichting Sawasdee, die haar oorsprong in Zeeland heeft, is al decennialang actief in Cambodja en Thailand. Drijvende kracht achter de stichting is de bevlogen Zeeuwse oud-ondernemer Hector Loontjens, die samen met zijn vrouw meer dan 40 jaar geleden zelf twee kinderen uit Thailand adopteerde. Sinds die tijd is het Loontjens’ levenswerk om kansarme kinderen – aanvankelijk in Thailand en nu in Cambodja - via onderwijs een beter bestaan te bieden. Sawasdee geeft hen gratis basisonderwijs en faciliteert ook gericht beroepsonderwijs.