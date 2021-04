Buurvrouw en buurman van undercoveragent die zelfmoord pleegde in Zevenbergschen Hoek aangehouden voor witwassen

Update 19.05 Brandje in riet naast Oesterdam (N659)

24 april OESTERDAM - Aan de Oosterscheldezijde van de Oesterdam (N659) bij Tholen heeft een stuk riet in brand gestaan De brandweer rukte rond 17.00 uur uit met twee blusvoertuigen en een waterwagen. Een uur later was het sein brand meester gegeven.