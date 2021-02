Buurtschap Drie Hoefijzers: ‘De mensen hier of in Sas van Gent, dat is een wereld van verschil’

video Vivianne (20) vlogt over vee. ‘Ik was drie jaar oud toen ik mijn eerste schaap verloste’

5 februari RILLAND - Ze is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf met honderden schapen, trotse eigenaar van haar eigen (tamme) schaap en pony, werkt in haar vrije tijd bij een varkenshouderij én een geitenboer in de buurt. Als het nodig is steekt ze ook haar handen uit de mouwen bij een melkveebedrijf en op een paardenstal. ,,Alleen met kippen heb ik niet zoveel”, lacht ‘trotse jonge boer’ Vivianne Goense (20) uit Rilland. Vanaf dit jaar vlogt ze over haar werk en haar studie Dier- en Veehouderij in Dronten.