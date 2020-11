Buurtorganisaties professioneler na geldinjectie

Van een beetje oubollig naar hip en trending, Hotel Wemeldinge ondergaat groot­scheep­se verbouwing

7 november WEMELDINGE - Uit de plafonds steken draden. In nagenoeg alle 36 kamers is wel een bouwvakker bezig. Nog twee maanden dan moet Hotel Wemeldinge van relatief oubollig naar en hip en trendy zijn getransformeerd. En hoewel het dan nog maar de vraag is of ze direct gasten kunnen ontvangen, heeft mede-eigenaar Yeti Lei (45) het volste vertrouwen in de toekomst.