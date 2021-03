Buurtbus rijdt weer: ‘Benieuwd of alle vaste passagiers terugkomen’

Er hangt mist en er waait een koude wind over de Kaaidijk in Kortgene. De twee jongens bij het bushokje staan niet te wachten op de buurtbus. ,,Nee hoor”, lacht de oudste. ,,Wij zijn bikkels. We fietsen naar Goes.” Als hun kameraad aan komt gefietst stappen ze op en verdwijnt het drietal in mist.

Van de andere kant komt lijn 593 aangereden. Voor het eerst sinds maart stuurt Marian de Fouw-Wisse haar bus Kortgene in. Deze kleine bussen vormen de schakel in het openbaar vervoer tussen veel kleine kernen in Zeeland en de routes van de grote Connexxionbussen. Lijn 593 rijdt van Kortgene via Colijnsplaat naar Kats en weer terug. Onderweg is de halte ‘Zeelandbrug’, waar mensen op de bus richting Goes of Zierikzee kunnen stappen.