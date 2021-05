Buurman (58) vrijgesproken van neersteken vrouw in Oostkapelle; medebewoners bezorgd over zijn terugkeer

UPDATEMIDDELBURG - E.F. (58) uit Oostkapelle is vrijgesproken voor het neersteken van zijn bovenbuurvrouw. Zij overleed op 24 mei 2019 als gevolg van een steek in de borst. Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist van 11 jaar. De advocaat van F. zegt dat er een schadevergoeding zal worden geëist voor de twee jaar die hij in voorarrest zat. Ondertussen wachten de andere bewoners in het complex waar F. woonde bezorgd zijn terugkomst af.

,,Hier staat niet de dader”, zei F. vrijdag 14 mei nog diverse keren tegen de rechter. Tijdens de rechtszaak bleek al dat nauwelijks te reconstrueren was wat er precies is gebeurd op die 24ste mei, simpelweg omdat niemand de steekpartij heeft gezien. Wel zijn dna-sporen van hem gevonden op de deur van het huis van het slachtoffer. Maar niet op het slachtoffer zelf en niet in de woning.

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer zich heeft verweerd tijdens een worsteling in de gang. Tegelijk is er dus geen dna van F. gevonden op het slachtoffer. Iets dat normaal gesproken wel aannemelijk zou moeten zijn, oordelen onderzoekers in hun rapporten. De rechter neemt dat over. Als twee mensen met elkaar worstelen, moet er wel dna van degene die heeft gestoken op het slachtoffer zitten, is de gedachte. Verder heeft een getuige op de bewuste middag iemand met een blauw overhemd of shirt van de trap naar beneden zien rennen; maar diegene kan niet met zekerheid zeggen dat het F. was.

Niet bewezen

Alles bij elkaar genomen oordeelt de rechter dat niet bewezen is dat F. zijn bovenbuurvrouw heeft gestoken en dus niet schuldig is aan doodslag. Het Openbaar Ministerie legde hem doodslag ten laste en geen moord, omdat de steekpartij niet van tevoren was gepland.

F. komt na twee jaar lang in voorarrest te hebben gezeten, vanmiddag vrij. Met zijn advocaat Rivka Davidse bespreekt hij dan hoe het verder moet. ,,,We zijn heel tevreden met deze uitspraak. Ik moet mijn cliënt nog spreken, maar ik neem aan dat hij hier tevreden mee is. De meeste voorarresten in de zaken die ik heb gedaan zijn korter. Dit is echt een uitzonderlijke situatie.”

Ze hoopt dat de bewoners op Parc Zonnehove in Oostkapelle de uitspraak zullen respecteren. ,,En dat als mensen met elkaar wordt omgegaan, ook als mijn cliënt terugkomt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij kan re-socialiseren. Want hij heeft toch twee jaar lang vastgezeten.”

Davidse zegt dat een andere advocaat een schadevergoeding zal gaan eisen. ,,Normaal is dat 80 euro per dag, maar omdat hier natuurlijk wel heel veel meespeelt - hij is heel erg negatief neergezet - kan ik veel meer gaan vragen.”

Bezorgde bewoners

De bewoners van Parc Zonnehove zitten nu bij elkaar. ,,Ze kijken nu met angst: hoe nu verder?”, zegt bewoner Rinus Stoffels. ,,Iedereen dacht: er zijn zoveel bewijzen en we hebben zoveel meegemaakt met die man, die komt niet meer terug. Maar aan al die incidenten die in het verleden gebeurd zijn is totaal geen aandacht geschonken.”

Vanmiddag nog spreken de bewoners met burgemeester Rob van der Zwaag van Veere over de situatie. ,,Als hij wil voorkomen dat hij nog een keer een probleem krijgt, dan denk ik dat hij toch wel een beetje gas terug zal moeten nemen. Als hij dat doet, heb je kans dat hij misschien nog geaccepteerd wordt. Mensen die hier pas zijn komen wonen, en geen kennis hebben van de voorgeschiedenis, hoor je zeggen dat hij normaal kan doen en normaal kan praten. Dan moet dat maar geaccepteerd worden. We moeten niet elke keer paniek zaaien en zeggen: hij is dit en hij is dat. We moeten ook proberen rust hier te krijgen. Beide partijen zullen zich daarvoor moeten inzetten.”

