Butskoppen nu in de Westerschelde gesignaleerd

Zeeuws-Vlaam­se Voedsel­bank moet betalen of anders wegwezen uit onderkomen

6 september TERNEUZEN - De tijd dringt voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. De eigenaar van een van de ruimtes die de voedselbank gebruikt, wil weten of hij wel of niet met een nieuwe huurder in zee kan. Huurverhoging of verhuizing is de keus.