Bussen uit heel Zeeland rijden naar nieuwe festival in Goese Zeelandhallen

,,Het is voor het eerst dat we dat op deze grote schaal doen’’, zegt Reza Geleedst van het organiserende evenementenbureau Festive. ,,We merken dat onze bezoekers in heel de provincie zitten en schatten in dat er behoefte aan is.’’ De bussen rijden morgen vanuit Zierikzee, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen.

Met Studio Blush houdt Festive (bekend van onder meer Thank Goes It's Friday en de Summer Festivals) voor het eerst een groot feest in de Zeelandhallen. Het evenement zou aanvankelijk in februari in evenementenhal Studio A58 in Middelburg plaatsvinden, maar moest worden afgelast vanwege een mogelijke overschrijding van de geluidsnormen.