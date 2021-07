Bussen door Zeeland voor dummies. Ja, je kunt nog zo instappen, maar hoe je het goedkoopst reist...

Je denkt vast: waarom zou je dat doen? Goeie vraag. Het schoot me ineens te binnen. Door al dat gedoe over bus-abonnementen. Ik lees erover in de PZC en vergeet het gelijk. Het zegt me echt helemaal niks. De bus? Ik? Doei. Ik had ooit een ov-chipkaart. Privé. Maar die verliep en is foetsie. Dus stel ik me één simpele vraag: kan ik, wanneer ik dat wil, gewoon de bus pakken? En wat heb ik dan nodig? Om dat uit te zoeken, schopte ik me woensdag de bus in.