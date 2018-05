Business Festival Zeeland geschrapt

,,We hebben nog altijd vijfhonderd inschrijvingen gehad, al hoopten we op duizend. In samenwerking met 34 partners in Zeeland was een hoogwaardig programma opgesteld met veertig workshops en kennisoverdracht, gericht op ondernemers met personeel", zegt Tessa van Waarde, verkoopdirecteur Zeeland-West-Brabant bij De Persgroep.

Thema's waren onder meer groei, strategie, innovatie, marketing, teamwerk, technologie en duurzaamheid. Op het programma stonden key sprekers als voetbaltrainer Guus Hiddink (over leiderschap), Henk van Koeveringe (oprichter Roompot Vakanties) en Herman Zondag (directeur softwaregigant AFAS). Dat alles gelardeerd met goed eten uit de diverse foodcorners. ,,Partners en mensen die zich inschreven, waren heel positief", aldus Van Waarde. ,,Waarom anderen zich níet inschreven, is het onderzoeken waard. We beraden ons nu over het opzetten van dit festival in een aangepaste vorm, wat kleinschaliger. Dat het concept goed is, weten we van ervaringen elders. Daar hebben Business Festivals zich bewezen."