Buschauffeur gestoken in Hulst, drie verdachten nog spoorloos

VIDEO Bij Hector uit Goes kun je zelf je biertje tappen aan de biertapta­fel

20:52 GOES - ,,Een flesje bier is niet zo bijzonder. Het is leuker om zelf je biertje te tappen”, zegt bedrijfsleider Laura Vuik van restaurant Hector in Goes. Het restaurant opent aankomende week de eerste biertaptafel van Zeeland.