Burgemeesters spreken af: geen Sint-intochten of carnaval in Zeeland

MIDDELBURG - Er komen dit jaar in Zeeland geen grootschalige intochten van Sinterklaas. Ook worden er volgend jaar geen gemeentelijke nieuwjaarsrecepties gehouden en zijn er tijdens carnaval geen optochten met praalwagens of feesten in cafés.

Dat hebben de dertien Zeeuwse burgemeesters donderdag met elkaar afgesproken in een vergadering van de Veiligheidsregio. ,,Voor een aankomst van Sinterklaas aan een kade met honderden of duizenden mensen zal geen toestemming worden gegeven", zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). ,,Daar komen jong en oud bij elkaar, het risico op besmettingen met het coronavirus is te groot."

Taboe

Ook grootschalige carnavalsoptochten en -feesten zijn taboe. Zelf schrappen de gemeenten hun nieuwjaarsrecepties. De provincie heeft over het doorgaan van haar nieuwjaarsreceptie nog geen besluit genomen, laat een woordvoerder weten.

Eerder waren de intochten van Sinterklaas in Middelburg en Sas van Gent al afgeblazen. En Hulst maakte vorige week bekend dat er volgend jaar geen carnavalsoptochten of -feesten zullen zijn. Nu wordt in Zeeland één lijn getrokken. ,,Er was onder de burgemeesters een unanieme wil om dit af te stemmen", verklaart Lonink. ,,We wilden ook een waterbedeffect voorkomen, dat het bij een verbod op de ene plek drukker wordt op een andere plek."

Coronaproof

Uiteindelijk is het aan gemeenten zelf om te bepalen wat er wél wordt toegestaan. ,,Met creativiteit is kleinschalig iets mogelijk", aldus Lonink. Als voorbeeld noemt hij een rondgang van Sinterklaas in een straat waar kinderen voor hun eigen huis staan. Of kinderactiviteiten met carnaval. ,,Het moet hoe dan ook coronaproof zijn en kleinschalig, dus het wordt anders dan anders."

Besmettingen

De Zeeuwse burgemeesters kijken met zorg naar het toenemend aantal besmettingen in andere delen van Nederland, met name in de Randstad. In Zeeland loopt het maar een beetje op, zegt directeur publieke gezondheid Joke Gaemers van de GGD en de VRZ. De rioolwatermetingen, die een voorspellende waarde hebben, zijn in Zeeland zeer gunstig. Gaemers: ,,Er is hier geen enkele reden voor extra maatregelen. We moeten wel alert zijn en ons aan de maatregelen houden van anderhalve meter afstand, handen wassen, en bij klachten laten testen en thuisblijven.”

Randstad

Zowel Lonink als Gaemers wil nog niet speculeren over een reactie op maatregelen in oranje regio's als Rotterdam en Amsterdam. Daar vandaan komen in de weekenden veel studenten naar Zeeland. En andersom: is het verstandig om in de Randstad familie of vrienden op te zoeken? ,,Laten we niet vooruitlopen op de persconferentie van morgen", zegt Gaemers.