Burgemeester Van der Zwaag van Veere: we hebben alles gedaan in zaak van dood gevonden vrouw

video Met arrestatie komt einde aan jaren terreur op Parc Zonnehove in Oostkapel­le

18:10 OOSTKAPELLE – Met de arrestatie van een 56-jarige man is vanochtend een einde gekomen aan jarenlange terreur op appartementencomplex Parc Zonnehove in Oostkapelle. De man woont in hetzelfde appartementenblok waar vrijdag een dode vrouw is gevonden. Bewoners zeggen dat de man al jarenlang angst zaait op het park. Ze riepen de hulp in van de gemeente, maar die greep volgens hen nooit in.