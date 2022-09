Burgemeester Jan-Frans Mulder gaat met pensioen, ‘Hulst was voor mij echt de hoofdprijs’

In de werkkamer van de burgemeester, in het historische stadhuis in de Reynaertstad, staat het vol vosjes; van hout, keramiek, brons, antiek en minder oud. Hij verzamelt ze. Mulder: ,,Als ik op een marktje ergens een mooie vos zie, dan gaat-ie mee naar Hulst.” Op de grond staat een opgezet exemplaar. Nogal een sukkelaar, want zijn oren zijn eraf en liggen op de houten sokkel. ,,Deze vos stond in de hal van het stadhuis, maar ze wilden hem weggooien omdat-ie stuk was. Ik zei: Zet ’m maar op mijn werkkamer. Dan kan ik hem misschien nog een oor aannaaien!”