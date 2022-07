Burgemeester Hulst: ‘Geef mensen de kans PFAS in hun bloed te laten meten’

Mulder snapt de ‘puur wetenschappelijke’ argumenten om geen bevolkingsonderzoek te houden. ,,Maar daarna kan niet niet stil blijven. Er zijn mensen die willen weten hoeveel PFAS in hun bloed zit. Met de GGD bespreken we hoe we dit gaan oppakken.”

Van wonen langs de Westerschelde alleen loop je niet meer risico op bovengemiddeld veel PFAS in je bloed. Helaas is dat gemiddelde in heel Nederland al te hoog en dat is in Zeeland niet anders. Dat stelt het Crisis Expert Team van het ministerie van VWS.